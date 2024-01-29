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Новый глава МИД Молдавии рассказал о стратегии Кишинева во внешней политике

Глава МИД Молдавии Попшой: Кишинев усилит диалог с США и Украиной

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Новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев продолжит выстраивать партнерство с Румынией и развивать стратегический диалог с Вашингтоном и Киевом. Об этом министр заявил после присяги, его слова приводит ТАСС.

«Продолжим развивать отношения стратегического партнерства с Румынией. Усилим стратегический диалог с США, с Украиной», — заявил Попшой.

Он подчеркнул, что в отношениях с РФ Молдавия будет придерживаться прежде всего своих интересов. По его словам, вопросы суверенитета и территориальной целостности Молдавии станут базисом молдавско-российских связей в будущем.

Глава молдавского МИД добавил, что страна также будет стремиться к развитию многосторонней дипломатии.

До этого глава министерства европейской интеграции Молдавии Кристина Герасимов заявила, что Кишинев может рассчитывать на поддержку Румынии на пути евроинтеграции страны.

Ранее в Молдавии назвали ошибкой референдум о вступлении в ЕС.

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