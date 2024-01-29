Захарова предложила Байдену собрать коалицию по освобождению жителей Техаса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничном ключе предложила президенту США Джо Байдену заняться освобождением противостоящего Вашингтону Техаса и привлечь на свою сторону другие страны. Соответствующее сообщение дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить «Texas must go» и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии», — цитирует Захарову RT.

В своем ироничном предложении представитель министерства сделала отсылку на слова экс-президента США Барака Обамы, который, комментируя обстановку в Сирии в 2011 году, заявил, что лидеру страны Башару Асаду следует уйти в отставку («Assad must go»).

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее кандидат в американские президенты Дональд Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе.