Размер текста
А
А
А

Сунак обратился к Ирану после удара БПЛА по американской базе

Сунак призвал Иран к деэскалации на фоне удара БПЛА по базе США

close
100%
Henry Nicholls/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке, и призвал Иран к деэскалации после удара по базе Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании, ответственность за который взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Его слова приводит Reuters.

«Мы обеспокоены и призываем Иран к деэскалации напряженности в регионе», — заявил Сунак.

Он подчеркнул, что Лондон поддерживает своих союзников в стремлении обеспечить стабильность и мир на Ближнем Востоке и продолжит работать в этом направлении.

Великобритания «решительно осуждает» подобные атаки БПЛА, сказал премьер-министр страны.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию об атаке дрона на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Его заявление с упоминанием роли Ирана в проведении нападения опубликовал Белый дом.

Ранее экс-директор ЦРУ предрек последствия для Ирана в случае причастности к удару по базе США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами