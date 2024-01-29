Экс-директор ЦРУ предрек последствия для Ирана в случае причастности к удару по базе США

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что удар по базе Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании является «серьезной эскалацией» на Ближнем Востоке на фоне продолжающейся войны Израиля и ХАМАС, а также предрек «последствия» для Ирана в случае, если будет доказана причастность Тегерана к атаке. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

«Иран развивает отношения с рядом ополченцев и экстремистских группировок в Сирии, Ираке и других регионах, чтобы оказать давление на региональных противников, а также на Соединенные Штаты», — сказал Бреннан.

С его точки зрения, «большой вопрос для Белого дома» заключается в том, была ли совершена атака при поддержке Ирана.

«Поэтому, я думаю, большой вопрос для Белого дома заключается в том, является ли эта группа поддерживаемой Ираном, <...> но в любом случае, я думаю, что они будут иметь последствия», — подчеркнул экс-глава ЦРУ.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию об атаке дрона на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Его заявление с упоминанием роли Ирана в проведении нападения опубликовал Белый дом.

Ранее стали известны ответственные за удар по базе США.