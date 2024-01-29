Американские ревизоры прибыли на Украину для инспекции

Три генеральных инспектора США прибыли на Украину для проверки направлений расходования американской военной помощи. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк на своей странице в социальной сети X.

«Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США», — заявила она.

Приехавшие генеральные инспекторы представляют минобороны США, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID), то есть ключевых поставщиков американской помощи Украине. Их имена не называются.

По данным Kiev Independent, первая совместная инспекция американских поставок военной помощи на Украину была проведена чиновниками двух стран 20 января.

До этого полиция Украины защитила журналиста, писавшего о коррупции в армии.

Ранее МИД Дании решил направить $8,75 млн на борьбу с коррупцией на Украине.