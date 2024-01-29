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Люксембург не прекратит помощь агентству ООН, несмотря на обвинения в связях с ХАМАС

Глава МИД Люксембурга Беттель: Люксембург продолжит финансирование агентства ООН

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Ints Kalnins/Reuters

Люксембург продолжит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), поскольку гражданское население сектора Газа нуждается в поддержке. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, его слова приводит CNN.

«Мы не прекратим помощь сейчас, потому что в Газе в данный момент нуждаются в поддержке, и жертвами, опять же, становятся гражданские лица, если на данный момент не будет поддержки БАПОР», - заявил министр.

До этого Израиль предоставил США досье с обвинениями сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в сотрудничестве с палестинским движением ХАМАС.

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявлял, что организация принимает меры после обвинений в адрес некоторых сотрудников БАПОР.

Ранее ХАМАС назвал главную причину обвинений против ВОЗ и БАПОР.

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