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В Кремле рассказали, стоит ли ждать дебатов с участием Путина

Песков: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

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Павел Бедняков/РИА Новости

Действующий глава российского государства и кандидат в президенты Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — ответил Песков на вопрос о возможном участии Путина в подобных мероприятиях.

29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих в 2024 году выборах. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно. Удостоверение кандидата действующему российскому лидеру передаст народный артист РФ Владимир Машков.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее ЦИК подсчитал количество недействительных подписей за Путина.

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