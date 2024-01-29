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Украинский политик раскритиковал Киев из-за лжи о ситуации на поле боя

Политик Тука призвал украинские власти говорить правду о ситуации на фронте

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Правительство Украины призывают говорить гражданам правду о ситуации на фронте вместо лжи об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский политик Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой».

Он заявил, что уже почти два года украинцам обещают, что конфликт с Россией продлится еще два-три месяца, а летом они будут отдыхать в Крыму. Однако каждый раз обещания не сбываются.

Политик добавил, что на самом деле потери украинской армии настолько велики, что власти даже не хотят их раскрывать, чтобы не повергнуть людей в шок. Поэтому если если люди узнают правду, то это приведет к всеобщей панике.

До этого стало известно, что на продовольственные склады ВСУ участились поставки некачественных продуктов питания. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что поставляемая в войска с начала года новая консервированная продукция не отвечает государственным стандартам Украины, на маркировке отсутствует производитель и срок изготовления. При этом на имеющихся старых запасах срок годности либо уже просрочен, либо будет просрочен в ближайшее время.

Ранее российское Минобороны рассказало, сколько военной техники ВСУ уничтожили военные РФ с начала СВО.

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