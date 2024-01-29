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Столтенберг призвал конгресс США продолжить поддержку Украины

Столтенберг призвал американских законодателей продолжить финансирование Киева

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал амриканских законодателей продолжить поддержку Украины и выделить Киеву необходимое финансирование. По его словам, за конфликтом наблюдает Китай и другие «авторитарные державы», и победа России придаст им смелости, передает Fox News.

«Важно то, что Украина получает постоянную поддержку, потому что нам нужно понимать, что за этим внимательно следят в Пекине», — заявил Столтенберг.

По его словам, если Россия победит в конфликте, США, Европа и другие регионы станут более уязвимыми.

«Это придаст смелости другим авторитарным державам. Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань», — предупредил генсек НАТО.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что страны Запада могут отказаться от поддержки Украины, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Киеву.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса США о дальнейшем финансировании.

В октябре 2023 года Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям.

Ранее в США рассказали об отчаянии Украины из-за упущенных шансов на победу.

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