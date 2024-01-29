В США рассказали об отчаянии Украины из-за упущенных шансов на победу

Украинские власти находятся в отчаянии из-за упущенных шансов на победу в конфликте с Россией. Об этом пишет Washington Post.

«Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти на Украине... США и их партнеры воздерживались от поставок на Украину западного вооружения в тот момент, когда они могли бы дать наибольший эффект... К тому времени Россия уже выстроила оборону, и лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли», — считает автор статьи Ишан Тарур.

Он отмечает, что из-за сокращения военной поддержки нового наступления ВСУ в ближайшее время не предвидится. «Известия» напоминают: в конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку по столицам западных стран, во время которой пытался добиться усиления помощи, однако столкнулся с растущей усталостью от конфликта и проблемами в американском конгрессе, вызванными спорами о выделении Киеву дополнительного финансирования.

Обозреватель приводит слова украинского депутата Романа Костенко, который заявил, что если помощь со стороны Запада уменьшится еще сильнее, то Украине придется полностью перейти в оборону.

Ранее Зеленский заявил, что между США и Европой может произойти раскол.