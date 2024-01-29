В США заявили, что Зеленскому придется «расплачиваться» после конфликта с Россией

Журналист Time и биограф Владимира Зеленского Саймон Шустер заявил, что главе Украины придется «расплачиваться» по итогам конфликта с Россией либо с Москвой, либо с собственной общественностью. Об этом он заявил в беседе с Fox News.

«В какой–то момент, возможно, даже во время войны — и, конечно, после войны — обязательно будет расплата, связанная с недостаточной подготовкой [к боевым действиям]», — сказал Шустер.

По его словам, «такого рода вопросы и недовольства» уже бурлят на политической арене и «за кухонными столами» по всей Украине. Люди задаются вопросом, почему страна была не готова к конфликту, считает Шустер.

До этого Шустер в своей книге «The Showman» описал жизнь украинского лидера в бункере в первые месяцы после начала военных действий в стране.

По словам биографа, в первые месяцы ночи в бункере для Зеленского стали самыми тяжелыми. Кровать украинского лидера была узкой, на ней было неудобно ворочаться. Шустер вспоминает, что «жужжание телефона» рядом с Зеленским почти не прекращалось.

Автор отметил, что Зеленский сам в первые дни всех будил. Украинский лидер заявил журналисту, что у него не было права спать, пока он не узнает, какие удары и где были нанесены.

Ранее биограф Зеленского рассказал о его конфликте с Залужным.