Французский политик призвал уничтожить «мафию ЕС» из-за угроз Венгрии

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил крайнее недовольство методами ЕС в отношении Венгрии, которую хотят принудить к согласию по вопросу финансирования Украины. Об этом политик написал в соцсети Х (ранее Twitter).

«Шантаж и угрозы... Евросоюз использует преступные бандитские методы! Эту мафию необходимо уничтожить!» — призвал политик.

29 января стало известно, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия предполагает нацеливание на «экономические слабости» Венгрии, чтобы поставить под угрозу валюту страны и вызвать крах доверия инвесторов. Что, в свою очередь, приведет к нанесению ущерба «рабочим местам и экономическому росту».

В тот же день венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на шантаж ЕС.

Ранее депутат Европарламента де Грааф назвал ЕС диктатурой из-за угрозы саботажа экономики Венгрии.