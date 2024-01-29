В Техасе разместят колючую проволоку вдоль всей границы штата

Вице-губернатор Техаса Патрик заявил, что колючую проволоку протянут вдоль всей границы штата с Мексикой. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Патрика, федеральные власти не смогут помешать штату немедленно восстанавливать колючую проволоку на таой протяженности.

Он подчеркнул, что восстановление заграждений на границе мгновенно сократило число пересекающих границу нелегальных мигрантов с 3 тыс. в день до нуля, передает RT.

До этого власти США потребовали от Техаса допустить погранслужбу к границе с Мексикой.

«Мы требуем полного доступа в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. <...> К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам», — сказано в документе.

Какие меры могут быть приняты при неисполнении предписания, не уточняется. В послании к генеральному прокурору штата ведомство опирается на постановление Верховного суда США.

Ранее 12 штатов США отправили войска Нацгвардии помогать Техасу защищать границу.