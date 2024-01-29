Боррель рассказал странам Центральной Азии, что еще недавно они были в глуши

Еще четыре года назад страны Центральной Азии «были немного в глуши», зато сейчас они находятся «в центре событий». Такое мнение высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Заявление об этом Боррель сделал, выступая на инвестиционном форуме по транспортному сообщению между ЕС и странами Центральной Азии. Встреча проходит в Брюсселе, в ней принимают участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Глава евродипломатии пояснил, что в современной «сложной геополитической среде» страны центральноазиатского региона становятся важнейшим партнером Евросоюза.

«Я уже и раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий», — сказал Боррель, отметив, что партнерство рассматривается главным обрезом с точки зрения повышения эффективности антироссийских санкций. А укрепление экономических связей и защита общих ценностей должны отвечать существующим политическим задачам.

9 января в ЕС обещали не допустить обхода третьими странами санкций против России.

24 декабря Боррель призвал мобилизовать все силы для недопущения победы России на Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС раскритиковал требования остановить конфликт на Украине.