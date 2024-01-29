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В Раде признали, что Украина отдала часть суверенитета

Депутат Рады Радина: Киев отдал часть суверенитета ради борьбы с коррупцией

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РИА «Новости»

Украине пришлось пожертвовать частью своего суверенитета для того, чтобы вести борьбу с коррупцией в стране. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявила глава комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина.

«Я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что антикоррупционные структуры действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков», — сказала парламентарий.

По ее словам, в настоящий момент Рада стремится обеспечить указанные структуры полномочиями и ресурсами, необходимыми для независимой работы.

До этого лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поставлять оружие на Украину из-за коррупции.

Ранее евродепутат Мик Уоллес заявил, что ЕС не желает признавать коррумпированность Украины.

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