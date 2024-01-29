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В Ужгороде началась встреча Ермака и Кулебы с главой МИД Венгрии

В Ужгороде началась встреча Ермака и Кулебы с главой МИД Венгрии Сийярто

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Dmytro Shevchuk/Shutterstock

В Ужгороде в Закарпатской области Украины началась встреча руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и главы МИД страны Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом говорится в Telegram-канале Ермака.

Речь на ней пойдет о проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

«Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы», — написал Ермак.

В свою очередь, Сийярто в своих социальных сетях отметил, что «нужно сделать все, чтобы венгерская община в Закарпатье вернула свои прежние права».

До этого стало известно, что Сийярто прибыл в Закарпатье. Кортеж дипломата пересек границу и направился в Ужгород.

27 января Сийярто заявил, что, по мнению Будапешта, конфликты на Украине и в секторе Газа должны быть завершены как можно скорее, при этом если в первом случае необходимо немедленное прекращение огня, то во втором — победа Израиля над палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее стало известно об опасениях стран ЕС насчет лишения Венгрии права голоса.

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