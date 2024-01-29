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Боррель: ЕС не видит свет в конце украинского туннеля

Боррель усомнился в работе санкций против российской оборонной промышленности

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он не видит света в конце украинского туннеля. Об этом сообщает ТАСС.

«Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля», — заявил Боррель.

Также Боррель отметил, что санкции ЕС оказались бессильны против российской оборонной промышленности, передает RT.

По его словам, Евросоюз уже ввел достаточно крупные санкции в отношении РФ, которые ослабили российской оборонпром, но не ликвидировали его.

До этого Боррель заявил, что страны Евросоюза слишком часто затягивали с поставками Украине необходимой помощи. По словам дипломата, ЕС должен пересмотреть стратегию помощи Киеву и перейти от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало». Глава евродипломатии также призвал предоставить Киеву ракеты высокой дальности и другие современные системы вооружения.

Ранее Боррель анонсировал поездку на Украину в начале февраля.

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