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Брюссель предлагает Центральной Азии деньги за транспортный коридор мимо РФ

ЕС предлагает вложить €1,5 млрд в строительство коридора в обход России

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Европейский союз предлагает вложить €1,5 млрд в строительство коридора в обход России через Центральную Азию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии, еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса.

Домбровскис отметил, что предполагаемый транспортный коридор должен состоять из 11 тыс. километров путей, а время движения по нему не будет превышать 15 суток.

«Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии 1,5 млрд евро. Позднее будут подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании», — заявил Домбровскис на двухдневном транспортном инвестиционном форуме «ЕС — Центральная Азия».

До этого стало известно, что в России готовятся запустить круглогодичную грузовую навигацию на Севморпути.

Ранее в РФ предложили разрешить зарубежным судам использовать Северный морской путь из-за атак хуситов в Красном море.

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