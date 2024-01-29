Размер текста
А
А
А

ЦИК рассказал о слогане президентских выборов 2024 года

Памфилова: слоганом выборов станет «Вместе мы сила — голосуем за Россию»

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что слоганом президентских выборов 2024 года станет: «Вместе мы сила — голосуем за Россию». Об этом она сообщила на заседании ЦИК, передает ТАСС.

«Я хотела бы первым делом представить слоган предстоящих выборов президента. Вот это будет выглядеть так: «Вместе мы сила — Голосуем за Россию», — сказала Панфилова.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

До этого член ЦИК РФ Павел Андреев сообщал, что количество участков для голосования на выборах президента РФ за рубежом будет меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. Он также рассказал, что время начала и окончания голосования в других странах, а также его продолжительность могут быть изменены, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья российских граждан.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами