ЦИК рассказал о слогане президентских выборов 2024 года

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что слоганом президентских выборов 2024 года станет: «Вместе мы сила — голосуем за Россию». Об этом она сообщила на заседании ЦИК, передает ТАСС.

«Я хотела бы первым делом представить слоган предстоящих выборов президента. Вот это будет выглядеть так: «Вместе мы сила — Голосуем за Россию», — сказала Панфилова.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

До этого член ЦИК РФ Павел Андреев сообщал, что количество участков для голосования на выборах президента РФ за рубежом будет меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. Он также рассказал, что время начала и окончания голосования в других странах, а также его продолжительность могут быть изменены, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья российских граждан.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.