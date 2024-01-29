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Рогозин написал песню об СВО, но никому ее не показывает

Сенатор Рогозин признался, что боится кому-либо исполнять свою новую песню

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«Газета.Ru»

Сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в рамках СВО ему сложно писать новые песни. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что веселые композиции на фронте не слушают.

«Я написал там две песни, но они очень грустные. Не пишется там ничего, не до творчества. Все там сурово. Веселые песни могут петь те, кто не на фронте. Там другое слушают. У меня одна из этих песен написана от имени войны», — пояснил Рогозин.

Он добавил, что песню за авторством войны боится ставить даже своим близким. Рогозин подчеркнул, что на фронте все по-другому, песни там иные и разговоры.

Подробнее читайте в интервью сенатора от Запорожской области для «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал основные задачи, связанные с поддержкой участников СВО.

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