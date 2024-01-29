Власти Украины не смогут пойти на капитуляцию, уверен сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что в этом Киеву помешает его «сутенер» в лице западных государств.

«Может ли девушка с низкой социальной ответственностью сама прийти с повинной в милицию? А что скажет ее сутенер? Пока он есть у Украины, ничего там не произойдет. Сейчас много пишут, что вот у них скоро кончатся боеприпасы, в США придет к власти Дональд Трамп, а в ФРГ — «Альтернатива для Германии». Но я вам так скажу: победа будет добыта лишь силой русского оружия. Без успеха нашей армии все внешние факторы будут иметь ничтожное значение», — пояснил Рогозин.

Он добавил, что мир наступит за счет быстрой реакции России на угрозы на фронте. Рогозин подчеркнул, что важными фактором будет и пополнение армии вместе с ее оснащением.

Подробнее читайте в интервью сенатора от Запорожской области для «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в США опасаются скорой победы России на Украине.