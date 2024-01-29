Политолог объяснил, для чего США ищут сотрудников информационной сферы в Эфиопии

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет в Эфиопии специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере с зарплатой до $135 тысяч. В опубликованной вакансии говорится, что он будет распространять информацию о влиянии США в регионе для «успешного достижения внешнеполитических целей». Таким образом американские власти стремятся вернуть Африку на выгодный для себя путь, объяснил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

Материалы нанятого в Аддис-Абебе специалиста будут использовать в своей работе американские СМИ, отмечается в вакансии. Специалист будет отвечать за информирование о целях и влиянии USAID и правительства США в Эфиопии – эти цели характеризуются как «жизненно необходимые». Эфиопия при этом в документах называется стратегически важным регионом.

По мнению Оленченко, США стремятся расширить влияние в Восточной Африке с учетом сотрудничества региона с Россией. В частности, они хотят вернуть Африку на выгодный для себя путь, считает эксперт.

«Если посмотреть, к каким странам США усиливают свое внимание в Африке, то это страны, которые активно развивали отношения с Россией. Главный прицел [миссии USAID] — попытаться противодействовать отношениям с Россией», — считает Оленченко.

Накануне стало известно, что Пентагон не будет проводить совместные учения с военными из стран Африки, в числе которых Эфиопия, Мали, Нигер, Судан и другие. Решение было принято на фоне критики со стороны конгресса, так как эти страны «участвуют в свержении демократических правительств либо обвиняются в нарушениях прав человека».

Ранее в Госдепе США предупредили о сложностях из-за сотрудничества стран Африки с Россией.