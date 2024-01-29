Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, для чего США ищут сотрудников информационной сферы в Эфиопии

Политолог Оленченко: США хотят вернуть Африку на выгодный для себя путь

close
100%
Shutterstock

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет в Эфиопии специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере с зарплатой до $135 тысяч. В опубликованной вакансии говорится, что он будет распространять информацию о влиянии США в регионе для «успешного достижения внешнеполитических целей». Таким образом американские власти стремятся вернуть Африку на выгодный для себя путь, объяснил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

Материалы нанятого в Аддис-Абебе специалиста будут использовать в своей работе американские СМИ, отмечается в вакансии. Специалист будет отвечать за информирование о целях и влиянии USAID и правительства США в Эфиопии – эти цели характеризуются как «жизненно необходимые». Эфиопия при этом в документах называется стратегически важным регионом.

По мнению Оленченко, США стремятся расширить влияние в Восточной Африке с учетом сотрудничества региона с Россией. В частности, они хотят вернуть Африку на выгодный для себя путь, считает эксперт.

«Если посмотреть, к каким странам США усиливают свое внимание в Африке, то это страны, которые активно развивали отношения с Россией. Главный прицел [миссии USAID] — попытаться противодействовать отношениям с Россией», — считает Оленченко.

Накануне стало известно, что Пентагон не будет проводить совместные учения с военными из стран Африки, в числе которых Эфиопия, Мали, Нигер, Судан и другие. Решение было принято на фоне критики со стороны конгресса, так как эти страны «участвуют в свержении демократических правительств либо обвиняются в нарушениях прав человека».

Ранее в Госдепе США предупредили о сложностях из-за сотрудничества стран Африки с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами