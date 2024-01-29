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Рогозин назвал условия для выхода на границы новых регионов РФ

Сенатор Рогозин призвал к увеличению личного состава армии для продвижения СВО

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«Газета.Ru»

Освобождение всех территорий новых регионов России потребует важных изменений в вооруженных силах, считает сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что речь идет и о наборе новых бойцов.

«Потребуется увеличение численности личного состава. Необходимо численное превосходство над противником. У них народу много, там повальная мобилизация. У нас такого нет. Тема не модная, о ней никто вспоминать не любит. Все предпочитают говорить о контрактной службе. Можно решить вопрос и так», — пояснил Рогозин.

Он добавил, что параллельно нужно решать военно-технические вопросы, поскольку конфликт отличается от войн прошлого. Рогозин подчеркнул, что по всему фронту развернуть средства контрбатарейной борьбы, оптико-электронное и акустическое наблюдение для обеспечения артиллерийской разведки.

«Ситуация на фронте такая — я вернулся оттуда буквально несколько дней назад и был в том числе на передовой, — что даже ротация затруднена. Заезжаешь в село, и такое впечатление, что попал в улей, — все жужжит от дронов», — резюмировал сенатор.

Подробнее читайте в интервью Рогозина для «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО сделали предположение о том, сколько продлится СВО.

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