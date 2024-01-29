Стало известно, сколько чиновников в КНР нарушили моральные нормы за прошлый год

Более 100 тысяч китайских чиновников попались на нарушении моральных норм, описанных в «Правилах из восьми пунктов» — кодексе поведения социалистических строителей с учетом местной специфики. Как пишет ТАСС, эту информацию опубликовала Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР.

При этом в прошлом году было расследовано более 107 тысяч случаев нарушения «Правил из восьми пунктов». Более 153 тысяч человек получили выговоры или были наказаны иначе. Более 108 тысяч человек получили наказание по партийной или административной линии.

Нарушения касались уклонения от исполнения должностных обязанностей, а также «своевольных или мошеннических действий» при осуществлении полномочий в области социально-экономического развития и защиты окружающей среды. Почти 87% всех установленных фактов «формализма и бюрократии» были связаны с этими случаями. 10 дел были связаны с нарушениями на уровне провинций или министерств, а 649 случаев относились к уровню округов или департаментов.

«Правила из восьми пунктов» были опубликованы Центральным комитетом КПК в конце 2012 года, когда его генеральным секретарем стал Си Цзиньпин. Они требуют от чиновников соблюдать строгую бережливость и искоренять вредный стиль работы. В числе прочего, запрещается принимать подарки, устраивать на местах пышные церемонии встречи и застолья при исполнении служебных обязанностей, проявлять волокиту при рассмотрении обращений населения, предаваться роскоши и гедонизму, допускать аморальные поступки в быту.

До этого сообщалось, что Тайвань создаст собственный ИИ для борьбы с влиянием Китая. Озабоченность властей и IT-бизнеса Тайваня связана с тем, как созданные в материковом Китае нейросети отвечают на вопросы, связанные с островом. Например, чат-бот Ernie корпорации Baidu может правильно назвать победителя состоявшихся на Тайване выборов президента, но при этом напомнит, что Китай остается единым государством, хотя ИИ об этом даже не спрашивали.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.