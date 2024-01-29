В Венгрии прокомментировали планы ЕС насчет финансирования Украины

Венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на шантаж ЕС в отношении выделения пакета помощи Украине. Об этом он сообщил в социальных сетях.

»Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления», — написал Бока.

Такими словами Бока прокомментировал планы Европейского союза насчет экономического давления против Будапешта, который продолжает выступать против финансирования экономики и военных издержек Украины. ЕС собирается устроить саботаж венгерской экономики, зависимой от финансирования со стороны европейских институтов, чтобы заставить Будапешт снять вето с проекта финансирования Украины до 1 февраля.

До этого газета Financial Times сообщила, что ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за вето на помощь Украине.

Ранее в США заявили о возможном использовании рычагов давления на Венгрию.