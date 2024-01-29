Размер текста
А
А
А

В Венгрии прокомментировали планы ЕС насчет финансирования Украины

Венгерский министр по делам Евросоюза Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС

close
100%
Global Look Press

Венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на шантаж ЕС в отношении выделения пакета помощи Украине. Об этом он сообщил в социальных сетях.

»Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления», — написал Бока.

Такими словами Бока прокомментировал планы Европейского союза насчет экономического давления против Будапешта, который продолжает выступать против финансирования экономики и военных издержек Украины. ЕС собирается устроить саботаж венгерской экономики, зависимой от финансирования со стороны европейских институтов, чтобы заставить Будапешт снять вето с проекта финансирования Украины до 1 февраля.

До этого газета Financial Times сообщила, что ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за вето на помощь Украине.

Ранее в США заявили о возможном использовании рычагов давления на Венгрию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами