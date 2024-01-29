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Спецпредставитель президента РФ высказался о диалоге России с США по Сирии

Спецпредставитель Лаврентьев: диалога РФ с США по Сирии на текущий момент нет

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Maxim Shemetov/Reuters

США и Россия в данный момент не поддерживают диалог по Сирии. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Никак (не поддерживают диалог по Сирии)», сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он указал, что механизм деконфликтинга между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в Сирии действует.

«Контакты поддерживаются, но только по линии этого механизма между командующим нашей группировкой в Сирии и командованием так называемой международной коалиции», — добавил Лаврентьев.

До этого журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Госдепартаменте США и Пентагоне сообщил, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность полного вывода из Сирии американских войск.

По данным издания, администрация президента США больше не считает необходимой миссию в Сирии и обсуждает сроки и способы вывода подразделений из страны, хотя окончательного решения пока не приняла.

Ранее МИД Китая потребовал у США объяснить кражу сирийской нефти.

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