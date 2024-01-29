Германию смутили названия новых российских ледоколов

Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о визите президента РФ Владимира Путина «Балтийского завода» и строительстве новых российских ледоколов, назвав «громкими» наименования «Ленинград» и «Сталинград».

Как отмечает N-TV, глава российского государства имеет «высокие цели» в Арктике, ледокольный флот должен укрепить возможности РФ в этом регионе.

«Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике», — сказано в публикации.

26 января Путин дал разрешение на начало строительства пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». В церемонии по закладке, которая прошла на верфи «Балтийского завода», приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Росатома Алексей Лихачев и глава ВТБ Андрей Костин.

Президент также сообщил, что в 2025 году в России будет заложен атомный ледокол «Сталинград».

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они способны вести суда, пробивая на своем пути лед толщиной до трех метров. В задачи атомоходов входит обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время полноценно функционируют три ледокола этой серии: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Ранее Путин назвал ледокольный флот преимуществом РФ.