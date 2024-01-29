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ECOWAS готово вести переговоры с тремя странами, заявившими о выходе из организации

ECOWAS будет вести переговоры с заявившими о выходе из организации странами

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ECOWAS

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готово приступить к переговорам для разрешения ситуации с выходом из организации Буркины-Фасо, Мали и Нигера. Об этом со ссылкой на коммюнике Комиссии ECOWAS сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер являются важными членами сообщества и ECOWAS по-прежнему намерено вести переговоры по разрешению сложившегося политического тупика. Отмечается, что ECOWAS провело серьезную работу с этими государствами для восстановления в них конституционного порядка.

ECOWAS особо подчеркнуло, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер еще не прислали официальных уведомлений о выходе из сообщества.

Ранее Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что немедленно покидают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).

По словам представителя военных властей Нигера, организация явно не смогла помочь этим государствам в их борьбе с терроризмом и улучшить ситуацию с безопасностью.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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