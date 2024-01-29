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Офис Зеленского опубликовал декларацию о его доходах в 2022 году

Офис Зеленского: президент и его семья в 2022 году заработали более $98 тыс.

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 млн гривен (более $98 тыс.). Об этом сообщили в офисе украинского президента.

Согласно декларации 2022 года, доходы Зеленского и его семьи составили 3,692 млн гривен. В 2021 году доходы президента Украины составили почти 11 млн гривен (более $290 тыс.). По сравнению с 2020 годом доходы сократились почти на 12 млн гривен.

В декабре 2023 года сообщалось, что на Украине откроют доступ к реестру деклараций депутатов, чиновников, судей и прочих лиц, которые должны декларировать свои доходы и расходы.

28 января бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что крушение самолета Ил-76 с украинскими военнопленными может стать причиной политического конца президента Владимира Зеленского.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал причину злости Зеленского.

Ранее глава российской разведки предрек Украине «печальную судьбу» при Зеленском.

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