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Глава МИД Венгрии обратился к тем, кто беспокоится за него из-за угроз с Украины

Сийярто поблагодарил тех, кто беспокоится за него из-за угроз с Украины

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AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поблагодарил всех, кто беспокоится за него перед поездкой на Украину на фоне сообщений с угрозами, полученных оттуда. Об этом Сийярто написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасибо всем за добрые и тревожные сообщения с беспокойствами из-за угроз, полученных в связи с завтрашними переговорами с украинскими коллегами», — написал он.

Дипломат добавил, что повода для беспокойства нет, так как он получил сообщение о том, что за него «молятся все монахи бенедиктинского монастыря» на его малой родине в Дьере.

28 января сообщалось, что Венгрия может озвучить территориальные претензии на Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией.

22 января Сийярто предрек сложные дискуссии в Европейском союзе (ЕС) о выделении помощи Украине, отметив, что политическое объединение находится в «военном психозе».

До этого Сийярто во время встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе заявил, что Венгрия не планирует участвовать в предоставлении военной помощи Киеву на €5 млрд в год из специального фонда ЕС.

Ранее Сийярто назвал работу над 13-м пакетом санкций против РФ видимостью деятельности.

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