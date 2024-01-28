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Экс-военный НАТО предсказал окно возможностей для диалога Украины и РФ

Экс-военный НАТО Ставридис: Россия и Украина близки к этапу для выхода на диалог

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Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Россия и Украина подходят к тому этапу конфликта, когда можно создать окно для диалога. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на интервью военного WABC.

«Я думаю, что к концу этого года, возможно, после выборов в США, у нас появится момент для потенциальных переговоров», — сказал Ставридис.

Также он отметил, что обе стороны сталкиваются в ходе компании с трудностями, но продолжают получать помощь из внешних источников, что отсрочит мирное соглашение.

Также Ставридис высказал предположение, что конфликт закончится по «корейскому сценарию»: Киев согласится с тем, что восточные территории останутся российскими, а Москва смирится с присоединением Украины к западному блоку.

До этого руководитель второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что Москва остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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