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Байден нашел роль Ирана в атаке беспилотника на военных США

Президент США Байден заявил о проведении атаки на базу США при поддержке Ирана

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Hussein Malla/AP

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию об атаке дрона на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Его заявление с упоминанием роли Ирана в проведении нападения опубликовано на сайте Белого дома.

«Хотя мы все еще собираем данные об этом нападении, сейчас мы знаем, что оно было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке», — говорится в документе.

Он упомянул американских военных, которые, рискуя собственной безопасностью, продолжают нести службу в странах Ближнего Востока. Байден заверил, что Вашингтон продолжит обеспечивать всем необходимым своих военных на базах в регионе.

«Не сомневайтесь — мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем», — заключил американский президент.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения, трое из них получили не совместимые с жизнью ранения.

По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Ранее в США рассказали о том, что может вызвать еще больший хаос на Ближнем Востоке.

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