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Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в поиске «лучшей жизни за морями»

Лукашенко укорил Украину и Прибалтику в поиске «за морями лучшей жизни»

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Белорусский президент Александр Лукашенко укорил Украину и страны Прибалтики в попытках поиска «за морями лучшей жизни». Его цитирует РИА Новости.

«Что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами?» — задался вопросом глава государства.

Далее он на примере столицы БелоруссииМинска — рассказал о преимуществах партнерства с Российской Федерацией. Он также призвал двигаться Украину и страны Балтии совместно в одинаковом направлении и ориентироваться на СССР, где «никто ничего не делил».

«Нет, не хочется — ищут за морями лучшей жизни», — подчеркнул белорусский лидер.

Перед этим Лукашенко в рамках встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Константиновском дворце рассказал о своих ожиданиях по Украине. Позднее президенты порассуждали о «горьком опыте» специальной военной операции.

Ранее Лукашенко назвал лучшее время для окончания конфликта на Украине.

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