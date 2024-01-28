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Сенатор Ковитиди рассказала, какие регионы Украины должны перейти под контроль РФ

Сенатор Ковитиди: Одесса, Николаев и Харьков должны стать российскими

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди считает, что вслед за Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями под контроль России должны перейти Одесская, Николаевская и Харьковская области. Об этом сообщает РИА Новости.

»[Они] должны быть российскими, это очевидно практически всем», — уверена парламентарий.

По мнению Ковитиди, за рубежом крепнет осознание бессмысленности и «токсичности» администрации украинского президента Владимира Зеленского. Она считает, что чем дольше на Украине будет наблюдаться «политический и экономический бардак», тем больше станет увеличиваться география территорий, «желающих жить в России».

«Запад, возглавляемый США, даже Ватикан, осознают необходимость переговоров Украины с Россией», — полагает сенатор.

При этом она подчеркнула, что мирные переговоры могут состояться только при условии обязательных территориальных уступок Киева в пользу Москвы.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер пришел к выводу, что Украина может лишиться еще нескольких городов, включая крупнейшие административные центры — Одессу, Харьков и Днепр (бывший Днепропетровск).

Ранее украинский телеканал показал карту с российским Крымом

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