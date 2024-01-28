Захарова прокомментировала подозрения Лондона о вмешательстве РФ в коронацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию в издании The Telegraph о подозрениях Лондона в том, что посольство России планировало сорвать коронацию Карла III в мае 2023 года. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По данным британского издания, в ходе коронации короля Великобритании Карла, несмотря на введение бесполетного режима, над Букингемским дворцом был обнаружен неопознанный беспилотник. Журналисты написали, что спецслужбы Британии подозревали в инциденте «российский след», так как беспилотник был запущен со стороны российского посольства России, но в итоге был задержан гражданин США.

«Британский таблоид The Telegraph поведал душераздирающую историю, претендующую на приз «Русофобия месяца», опубликовав статью о том, как российское посольство в Лондоне якобы чуть не сорвало коронацию Карла III в мае 2023 года», — написала представитель МИД.

До этого лидер британского антимонархического движения «Республика» Грэм Смит подал в суд на начальника лондонской полиции Марка Роули из-за задержания активистов его движения в день коронации Карла III.

Ранее «Газета.Ru» писала, как прошел первый год Карла III на троне.