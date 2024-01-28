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На Украине предрекли Зеленскому политический конец

Экс-нардеп Килинкаров: крушение Ил-76 станет политическим концом для Зеленского

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Alina Smutko/Reuters

Крушение самолета Ил-76 с украинскими военнопленными может стать причиной политического конца президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в интервью РИА Новости.

Политик уверен, что политические соперники действующего главы государства обязательно поднимут эту тему на возможных выборах президента.

«Я думаю, что это может стать началом конца Зеленского, если факт лжи, которую он публично озвучил, станет явным», — сказал Килинкаров.

Он отметил, что власти Украины прекрасно знают, кто наносил удар по воздушному судну и откуда производился запуск.

Килинкаров также обратил внимание, что Зеленский дал родственникам военнослужащих, находившихся в самолете, надежду на то, что они еще живы, поскольку, по его словам, Киев официально пока так и не подтвердил, что на борту сбитого Ил-76 были украинские военнопленные.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области.

Ранее Украина подтвердила, что 65 бойцов ВСУ из обнародованного списка должны были обменять на россиян.

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