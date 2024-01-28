Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о том, что его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным впервые произошло весной 2014 года, но не на полуострове. Подробности первой встречи он рассказал в интервью телеканалу «Вести-Крым».

«1 марта [2014 года] мы с Владимиром Владимировичем [Путиным] встретились в Сочи», — отметил он.

По словам Аксенова, добирался он на знакомство через Севастополь, на одном из кораблей ВМФ России. «Оттуда мы вышли на корабле в Сочи, а дальше добирались вертолетом», — пояснил руководитель региона.

Аксенов резюмировал, что в результате успешно прилетел на вертолете в Сочи, а 1 марта смог провести первую личную встречу с президентом.

Глава Крыма добавил, что был горд приглашению в команду президента России. Он заключил, что в Крыму все события по возвращению в Россию произошли практически безболезненно и быстро благодаря крымчанам и личному контролю ситуации со стороны российского лидера.

Ранее Аксенов рассказал, что было целью Запада десять лет назад.