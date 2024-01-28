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В Кремле отказались прокомментировать претензии Венгрии на Закарпатье

Песков не стал комментировать потенциальные претензии Венгрии на Закарпатье

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова ультраправого венгерского политика Ласло Тороцкаи, который заявил, что в случае разрушения украинской государственности, Будапешту следует заявить претензии на Закарпатье. Об этом пишет РИА Новости.

«Обращайтесь к ультраправым», — сказал представитель Кремля.

До этого Тороцкаи заявил, что Венгрия может озвучить территориальные претензии на Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Киев. По его словам, на отношения между Будапештом и Киевом повлияла ситуация в Закарпатье.

При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в будущем не исключил переговоров между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Орбан признался, что его «тошнит» от Европейского союза.

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