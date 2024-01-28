На Западе заявили, что стратегия США и Британии в Красном море терпит неудачу

Атака йеменских хуситов на британский танкер у берегов Йемена является значительной эскалацией, которая свидетельствует о том, что стратегия Лондона и Вашингтона в Красном море терпит неудачу. Об этом пишет Sky News.

Как следует из текста, хуситы атаковали британский танкер после того, как Риши Сунак санкционировал очередной раунд авиаударов, чтобы послать сигнал о недопустимости атак на коммерческие суда в регионе.

«Либо эта демонстрация силы заставит хуситов дважды подумать о том, что они теряют от британско-американских атак, уничтожающих их ракеты, радары и другие средства, либо она еще больше расшевелит осиное гнездо хуситов и разозлит их, провоцируя их… Доказательства вчерашнего нападения указывают на второе», — говорится в тексте.

Попытки Великобритании и Америки отделить свои военные действия против хуситов от событий в Израиле и секторе Газа понятны, но ошибочны, отмечается в материале. Кроме того, беспокойство вызывает тот факт, что действия Лондона и Вашингтона «имеют неприятны последствия», отмечают авторы.

«Чтобы снова сделать Красное море безопасным, союзникам придется полностью искоренить угрозу судоходству со стороны хуситов. Это невозможно, пока хуситы сохраняют возможность использовать ракеты и беспилотники, пусть и небольшие, в пустынных районах Йемена», — следует из материала. Также отмечается, что нынешняя стратегия США и Британии может «усугубить ситуацию».

До этого военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что ракетный удар хуситов по британскому танкеру Marlin Luanda стал самым серьезным их успехом с начала обстрела коммерческих судов в Красном море.

Ранее в Британии назвали условие разгрома хуситов.