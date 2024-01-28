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Бывшие сотрудники ФБР предупредили конгресс об угрозе вторжения мигрантов

Экс-сотрудники ФБР предупредили конгресс об угрозе вторжения мигрантов в США

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Бывшие высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) направили лидерам конгресса США письмо с предупреждением об угрозе вторжения мигрантов в страну. Об этом сообщает Fox News.

«Мужчины призывного возраста со всего земного шара, многие — из недружественных США стран или регионов, тысячами высаживаются на нашу землю», — указано в тексте.

В письме отмечается, что никогда за всю свою историю Соединенные Штаты не подвергались вторжению, которое происходит в данный момент.

Авторы обращения напомнили о нападении группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Также экс-сотрудники ФБР назвали уроженцев России и Китая потенциальной опасностью и сделали предположение, что эти страны могут стоять за миграционным кризисом в США.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что американский президент Джо Байден способен сам разрешить кризис с мигрантами на границе Техаса и Мексики. По словам Джонсона, спикер не раз говорил президенту о необходимости издать соответствующий указ — возможность вводить на границе ограничения входит в полномочия лидера исполнительной власти, что закреплено американским законодательством.

До этого ситуацию на границе Техаса с Мексикой прокомментировал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он назвал происходящее оружием массового разрушения Штатов.

Ранее в США заявили о ловушке властей на границе Техаса.

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