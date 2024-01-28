В США предупредили о последствиях вывода войск из Сирии

Возможный вывод американских войск с территории Сирии приведет к катастрофическим последствиям для этой страны, всего региона и союзников США. Такую точку зрения высказал представитель «Сирийского демократического совета» в США Синам Шеркани Мохамад в беседе с Fox News.

«Если США уйдут из Сирии, весь регион окажется под угрозой. В настоящее время мы охраняем более 12 500 закаленных боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России), которые будут освобождены обратно на поля сражений на Ближнем Востоке, в Северной Африке и за их пределами», — сказал эксперт.

Он также отметил, что такое развитие событий приведет к усилению позиций Ирана в регионе, который, по его словам, добивается «влияния и контроля в Ираке, Сирии и Ливане».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность полного вывода из Сирии американских войск.

По данным Foreign Policy, администрация президента США больше не считает необходимой миссию в Сирии и обсуждает сроки и способы вывода подразделений из страны, хотя окончательного решения пока не приняла.

Ранее дипломат обвинил США в планах навредить России при помощи оппозиции Сирии.