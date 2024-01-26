Размер текста
А
А
А

Дипломат обвинил США в планах навредить России при помощи оппозиции Сирии

Лаврентьев заявил, что США с помощью оппозиции Сирии хотят нанести ущерб России

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

США хотят при помощи оппозиции Сирии нанести максимальный ущерб Российской Федерации. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

Дипломат, считает, что Вашингтон может ставить задачи подопечным из числа оппозиции, чтобы те пытались наносить максимальный ущерб в Сирии военному контингенту РФ. По мнению Лаврентьева, эти задачи Соединенные Штаты ставят не только на юге, где находится российский контингент, но и той оппозиции, которая в данный момент «находится в идлибской зоне деэскалации».

Лаврентьев указал, сегодня США поставляют сирийской оппозиции современные беспилотные летательные аппараты для налетов, в том числе на базу России в Хмеймиме.

«Мы стараемся противодействовать реализации различных провокаций», — добавил он.

Также Александр Лаврентьев сообщил, что контакты между спецслужбами Российской Федерации, Турции, Сирии, и Ирана в четырехстороннем формате на сегодняшний день продолжаются.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен рассказал об отношении ближневосточных стран к вовлеченности США в дела региона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами