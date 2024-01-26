Дипломат обвинил США в планах навредить России при помощи оппозиции Сирии

США хотят при помощи оппозиции Сирии нанести максимальный ущерб Российской Федерации. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

Дипломат, считает, что Вашингтон может ставить задачи подопечным из числа оппозиции, чтобы те пытались наносить максимальный ущерб в Сирии военному контингенту РФ. По мнению Лаврентьева, эти задачи Соединенные Штаты ставят не только на юге, где находится российский контингент, но и той оппозиции, которая в данный момент «находится в идлибской зоне деэскалации».

Лаврентьев указал, сегодня США поставляют сирийской оппозиции современные беспилотные летательные аппараты для налетов, в том числе на базу России в Хмеймиме.

«Мы стараемся противодействовать реализации различных провокаций», — добавил он.

Также Александр Лаврентьев сообщил, что контакты между спецслужбами Российской Федерации, Турции, Сирии, и Ирана в четырехстороннем формате на сегодняшний день продолжаются.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен рассказал об отношении ближневосточных стран к вовлеченности США в дела региона.