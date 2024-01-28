В МИД России призвали Кишинев не мешать выборам президента РФ в Молдавии

Россия призывает Кишинев не препятствовать гражданам РФ на территории Молдавии участвовать в выборах российского президента в 2024 году. Об этом ТАСС заявил руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Надеемся, что власти Молдавии не будут препятствовать демократическому процессу, связанному с волеизъявлением граждан других стран, в том числе российских граждан, проживающих на ее территории», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о наличии возможности у россиян принять участие в выборах на молдавской территории.

Выборы президента в России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие.

Ранее лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК подписи в свою поддержку.