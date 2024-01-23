Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан на полях ООН обсудили ситуацию в Газе и Красном море

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудили ситуацию в Газе и Красном море

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан во время переговоров на полях ООН заявили о пользе скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа, а также выразили обеспокоенность напряженной ситуацией в акватории Красного моря. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В документе говорится, что был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам Ближнего Востока. Главы МИД высказались за скорейшее прекращение огня в секторе Газа и обеспечение условий для оказания гуманитарной помощи жителям анклава. Министры выразили общую обеспокоенность напряженной остановкой в акватории Красного моря, которая резко деградировала в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним стран против Йемена.

Кроме того, стороны подтвердили полное и взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга.

22 января Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине. Его самолет преодолел путь от Москвы до США в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами