Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти полуострова намерены признать годы нахождения Крыма в составе независимой Украины незаконными и юридически ничтожными. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Крыму продолжает работать специальная группа по обоснованию признания незаконными актов 1954 года, по которым полуостров был передан из РСФСР в состав украинской ССР.

«Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, также как и развал Советского Союза. Замечу, что и Беловежские соглашения, и сам процесс «развода» союзных республик по сути являлся антиконституционным», — пояснил Константинов.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что целью Запада десять лет назад была вся Украина, включая полуостров.

Представитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова говорила, что страны Запада не заинтересован начинать переговоры с Россией по Украине.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.