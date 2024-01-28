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Стало известно отношение Индии к покупкам оружия из России

Reuters: Индия отказывается от российского оружия в пользу американского

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Индия стремится отказаться от российского оружия и переориентируется на западное. К такому выводу пришло агентство Reuters.

«Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Россией. Это стало бы красной линией для Вашингтона», — заявил эксперт по России в аналитическом центре Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, приведенным агентством, за 20 лет Россия обеспечила 65% поставок оружия в Индию. Москва предлагает Нью-Дели поставки современных вертолетов и истребителей, однако Индия не стремится принимать данные предложения и склоняется к покупкам оружия у Вашингтона, пишет Reuters.

Уточняется, что при этом Индия стремится действовать осторожно, чтобы не спровоцировать дальнейшее сближение РФ и КНР.

Министерства иностранных дел и обороны Индии и РФ не ответили на запросы агентства.

До этого министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал заявил, что двусторонняя торговля Индии и России в 2024 году может превзойти высокие показатели 2023-го. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил $50 млрд.

Ранее Путин оценил внешнюю политику Индии.

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