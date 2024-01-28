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Лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК подписи в свою поддержку

Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на президентских выборах

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи в свою поддержку на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, его партия доставила в ЦИК 19 коробок с подписями. Всего Малинкович собрал более 100 тысяч подписей по всей стране.

«После очень длительной напряженной работы мы прибыли в ЦИК РФ с драгоценными подписями», — поделился Малинкович.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут работать во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие, включая недружественные.

Тем временем в ЦИК сообщали, что количество зарубежных участков на выборах президента уменьшится по сравнению с 2018 году. Член комиссии Павел Андреев напомнил, что для проведения прошлых выборов за рубежом было образовано 394 участка, однако, по его мнению, подобного количества в этом году не будет.

Выборы президента в России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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