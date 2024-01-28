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Стало известно о подготовке возможных контактов Байдена и Си Цзиньпина весной

Reuters: США и КНР обсудили возможность разговора Байдена и Си Цзиньпина

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Kevin Lamarque/Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили возможность проведения телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Как напоминает агентство, Салливан и Ван И провели переговоры в Таиланде, ставшие «последней попыткой поддерживать контакты на высоком уровне, которые были возобновлены после встречи президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина в Калифорнии в ноябре».

По данным источника, знакомого с ходом переговоров, стороны договорились использовать дополнительные каналы связи, но и организовать телефонный разговор лидеров двух стран в ближайшие месяцы.

«Последняя встреча подчеркивает усилия США и Китая по улучшению отношений после того, как они испортились в прошлом году», — говорится в тексте.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал главе МИД КНР Ван И, что вооруженный конфликт между двумя странами недопустим.

Во время встречи Салливан заявил китайскому министру, что при конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем обоим государствам необходимо предотвратить ее перерастание в конфликт или конфронтацию.

Ранее представители Китая и США заявили о готовности укреплять диалог двух стран.

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