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Протестующие чуть не сорвали выступление Байдена

Протестующие пытались сорвать выступление Байдена в Южной Каролине

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Evelyn Hockstein/Reuters

Протестующие несколько раз пытались прервать выступление президента США Джо Байдена на предвыборном мероприятии в штате Южная Каролина. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Вскоре после начала выступления Байдена его попыталась прервать женщина, выкрикивая лозунги в поддержку Палестины. После этого охрана вывела ее из зала, а сторонники политика пытались заглушить ее голос скандированием лозунгов в поддержку американского лидера. В ходе мероприятия подобные инциденты произошли еще несколько раз.

Журналисты пресс-пула Белого дома отмечают, что выступление Байдена также пытались прервать климатические активисты.

До этого Байден во время ужина демократической партии в Южной Каролине оговорился, назвав бывшего главу государства Дональда Трампа действующим президентом.

27 января американская газета The Wall Street Journal писала, что Байден и Трамп ввиду возраста склонны совершать ошибки и оговорки, которые будут в центре внимания прессы в течение предвыборной кампании двух кандидатов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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