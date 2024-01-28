В Венгрии пообещали заявить о претензиях на Закарпатье после поражения Украины

Венгрия может озвучить территориальные претензии на Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на слова венгерского ультраправого политика Ласло Тороцкаи.

«Если в результате войны государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», — заявил Тороцкаи на съезде партии в Будапеште.

Он также добавил, что венгерской стороне следует налаживать связи со странами Глобального юга, а также обвинил Евросоюз в попытке колонизировать Венгрию.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна считает, что конфликты на Украине и в секторе Газа должны быть завершены как можно скорее, при этом если в первом случае необходимо немедленное прекращение огня, то во втором — победа Израиля над палестинской группировкой ХАМАС. По словам главы венгерского МИД, украинский конфликт необходимо скорее остановить, чтобы защитить жизни людей.

Ранее стало известно об опасениях стран ЕС насчет лишения Венгрии права голоса.